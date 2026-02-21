Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Tối 21/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), xác nhận khoảng 18h cùng ngày, trên khu vực hồ Thác Bà thuộc địa bàn xã xảy ra vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích.

Xác nhận thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo Đảng ủy xã Bảo Ái cho biết đã nắm thông tin ban đầu về vụ tai nạn, cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ.

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Tới khoảng 21h cùng ngày, các đơn vị chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Theo một số thông tin ban đầu, vụ việc do một tàu chở hàng đâm va trúng tàu chở khách trên hồ Thác Bà.