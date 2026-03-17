Lắp 10 điểm Internet vệ tinh giữa vịnh Hạ Long

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết đơn vị phối hợp với Viettel Quảng Ninh đã đưa 2 trạm BTS vào hoạt động tại Cống Đỏ và làng chài Vung Viêng. Đây là các điểm du lịch sôi động nhưng lâu nay thiếu sóng điện thoại.

Các trạm sử dụng công nghệ 2G, 4G, bảo đảm vùng phủ với bán kính từ 10 đến 15km, góp phần cải thiện liên lạc tại khu vực giữa vịnh.

Đơn vị đang tiếp tục phối hợp triển khai thêm 10 điểm sử dụng Internet vệ tinh Starlink. Đây là giải pháp cho những khu vực có địa hình khó triển khai hạ tầng viễn thông thông thường.

Các điểm dự kiến gồm phía Đông Bắc làng chài Vung Viêng; Hòn Rắn (phía Đông đảo Cống Đỏ); đền Bà Men; hang Tiên Ông; hang Trống; hang Luồn; hòn Đỉnh Hương; vụng Cặp Táo; vụng Tùng Sâu; Trà Sản; Cát Lán; hang Cỏ.

Hang Luồn ở vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự kiến 5 điểm sẽ phát sóng trong quý II năm nay, các điểm còn lại hoàn thành trong năm 2026.

Trước đó, tình trạng “lõm” sóng giữa vịnh đã kéo dài nhiều năm. Kế hoạch xây dựng 6 trạm BTS từ năm 2023 từng bị đình trệ do vướng thủ tục.

Việc thiếu sóng khiến du khách ra giữa vịnh gần như mất liên lạc, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý sự cố.

Theo Ban Quản lý, khi hạ tầng viễn thông được phủ sóng cơ bản, du khách có thể chia sẻ hình ảnh, livestream, góp phần quảng bá vịnh Hạ Long rộng rãi hơn.