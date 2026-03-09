Lãnh đạo TPHCM dự lễ khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch hơn 6.000 tỷ

Sáng 9/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương).

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đến dự lễ khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch (Ảnh: Xuân Đoàn).

Buổi lễ còn có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch này có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, công suất thiết kế gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và AHLĐ Thái Hương (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá, việc Tập đoàn TH đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch quy mô lớn tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả của người dân TPHCM và khu vực phía Nam.

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao định hướng phát triển bền vững mà Tập đoàn đã kiên định theo đuổi với triết lý bảo vệ, trân quý môi trường.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá, dự án với công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng, tươi, ngon, bổ dưỡng mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Xuân Đoàn).

"Đây chính là mô hình phát triển mà TPHCM luôn khuyến khích và ưu tiên góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người dân, xây dựng xã hội khoẻ, nâng cao tầm vóc người Việt Nam", ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực, sớm hoàn thành, đưa nhà máy đi vào hoạt động. Đồng thời, TPHCM cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án.

TPHCM tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hệ thống phân phối; tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường để các sản phẩm, thực phẩm sạch chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Sau nghi thức khởi công dự án, các đại biểu tiến hành trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà máy.