Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng dịp 3/2

Sáng 26/1, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), kết hợp trao tặng Huy hiệu Đảng và quà Tết cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Nhì (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú cho biết, qua 96 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay thêm tự hào, ghi nhớ và tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh từ những thành tựu đã đạt được, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng nhận Huy hiệu Đảng trong dịp này (Ảnh: Hoàng Quy).

Bước vào năm 2026, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ TPHCM đã đề ra, đưa địa phương phát triển vững mạnh, bền vững.

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 31 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng các mốc 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 35 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu, luôn gương mẫu, tận tụy, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao quà cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hoàng Quy).

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ông Võ Văn Lập, đảng viên 45 năm tuổi Đảng của Chi bộ khu phố 28, bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các cấp, đồng thời khẳng định tiếp tục rèn luyện, cống hiến, sống và làm việc xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

“Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là lựa chọn lý tưởng sống, là lời hứa suốt đời với Đảng và nhân dân. Chúng tôi nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững phẩm chất của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, ông Võ Văn Lập chia sẻ.