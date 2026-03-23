Lãnh đạo ban Đảng Trung ương trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu ra 500 đại biểu Quốc hội.

Danh sách những người trúng cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố cho thấy, tất cả lãnh đạo các ban Đảng Trung ương đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với số phiếu tín nhiệm cao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại Hải Phòng và đạt tỷ lệ 99,87% số phiếu hợp lệ - cao nhất bảng. Ông cũng đã có một khóa hoạt động nghị trường trước khi tái cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông từng có thời gian dài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nắm giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong gần một nhiệm kỳ.

Sau thời gian được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vào tháng 5/2024 và giữ cương vị đó cho đến nay.

Ứng cử tại Lạng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đạt tỷ lệ 91,80% số phiếu hợp lệ và tái cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông đã có 2 khóa tham gia Quốc hội (khóa XIV, XV).

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê ở Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Thanh từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương và Trung ương, như Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Sau đó, ông được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước vào tháng 4/2021 và được điều động làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ tháng 7/2022. Tháng 11/2025, ông bắt đầu đảm nhận cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cũng là trường hợp tái cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tỷ lệ phiếu bầu đạt 91,39%, khi ứng cử tại tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TPHCM. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và được bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao vào tháng 4/2016. Sau đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 ngày 26/8/2024, ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Đầu tháng 11/2025, ông Lê Minh Trí được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và sau đó trở thành Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Với 89,88% tỷ lệ phiếu bầu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết lần đầu tham gia Quốc hội với địa bàn ứng cử tại Tuyên Quang.

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê ở Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương từ tháng 11/2025.

Ứng cử tại Đắk Lắk, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt 92,42% - cao nhất bảng. Trước đó, ông từng có khóa XIV tham gia hoạt động nghị trường.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê ở Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nghị là cán bộ đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở cả Trung ương và địa phương. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, sau đó được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc lần đầu ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ phiếu cao nhất bảng, đạt 98,77%.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Túc từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào cuối tháng 8/2025.