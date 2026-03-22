Những tướng quân đội, công an trúng cử đại biểu Quốc hội

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với sự góp mặt của nhiều sĩ quan cấp tướng thuộc khối Quân đội và Công an.

Trong đó, khối Quân đội có 3 Đại tướng trúng cử, gồm Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Nguyễn Tân Cương. Đại tướng thuộc khối Công an trúng cử là Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Các sĩ quan cấp tướng thuộc khối Quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội gồm:

- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (SN 1960, quê tỉnh Ninh Bình) trúng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (SN 1962, quê tỉnh Đồng Tháp), trúng cử tại tỉnh Tây Ninh. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV).

- Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (SN 1966, quê tỉnh Ninh Bình) trúng cử tại Đồng Tháp. Ông thuộc trường hợp tái cử, là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

- Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (SN 1975, quê tỉnh Bắc Ninh), trúng cử tại TP Hà Nội. Ông Tiến lần đầu làm đại biểu Quốc hội.

- Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội (SN 1973, quê tỉnh Thanh Hóa), trúng cử tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên ông Thắng tham gia hoạt động nghị trường.

- Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (SN 1976, quê TPHCM) trúng cử tại TPHCM.

- Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao (SN 1969, quê TP Hải Phòng), trúng cử tại TPHCM.

- Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 (SN 1971, quê tỉnh An Giang), trúng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

- Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 (SN 1973, quê TP Đà Nẵng) trúng cử tại tỉnh Gia Lai.

- Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân (SN 1972, quê TP Đà Nẵng) trúng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

- Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân (SN 1973, quê tỉnh Ninh Bình), trúng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1 (SN 1975, quê tỉnh Bắc Ninh), trúng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

- Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (SN 1974, quê TP Huế), trúng cử tại tỉnh Nghệ An.

- Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (SN 1971, quê Ninh Bình), trúng cử tại tỉnh Nghệ An.

- Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3 (SN 1972, quê TP Hải Phòng), trúng cử tại tỉnh Ninh Bình.

- Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 (SN 1973, quê tỉnh Phú Thọ), trúng cử tại tỉnh Phú Thọ.

- Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (SN 1972, quê tỉnh Nghệ An), trúng cử tại tỉnh Quảng Trị.

- Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (SN 1976, quê tỉnh Hà Tĩnh), trúng cử tại tỉnh Quảng Trị.

- Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (SN 1967, quê tỉnh Quảng Ninh), trúng cử tại Thanh Hóa.

Các sĩ quan cấp tướng thuộc khối Công an:

- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (SN 1965, quê tỉnh Hưng Yên), trúng cử tại tỉnh Hưng Yên. Đây là lần đầu tiên ông làm đại biểu Quốc hội.

- Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (SN 1975, quê TP Hải Phòng), trúng cử tại Thanh Hóa.

- Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (SN 1966, quê TP Huế), trúng cử tại TPHCM.

- Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (SN 1977, quê TP Hà Nội), trúng cử tại TP Hà Nội.

- Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM (SN 1975, quê tỉnh Tây Ninh), trúng cử tại TPHCM.

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (SN 1971, quê tỉnh Cà Mau), trúng cử tại An Giang.

- Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (SN 1975, quê tỉnh Thanh Hóa), trúng cử tại Phú Thọ.

- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (SN 1975, quê tỉnh Hà Tĩnh), trúng cử tại Quảng Trị.

- Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân (SN 1951, quê tỉnh Hưng Yên), trúng cử tại Vĩnh Long.

Ngoài ra, danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có các tướng lĩnh thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, gồm:

- Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái) (SN 1969, quê tỉnh Cà Mau), trúng cử tại Tây Ninh.

- Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (SN 1969, quê tỉnh Ninh Bình), trúng cử tại TPHCM.

- Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (SN 1968, quê tỉnh Nghệ An), trúng cử tại Nghệ An.

- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (SN 1969, quê TP Hải Phòng), trúng cử tại Ninh Bình.

- Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (SN 1974, quê TP Hải Phòng), trúng cử tại TPHCM.

- Thiếu tướng Võ Văn Hội, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (SN 1971, quê tỉnh Vĩnh Long), trúng cử tại Vĩnh Long.

Cùng với đó, có một số cán bộ, lãnh đạo thuộc lực lượng Quân đội, Công an công tác tại các cơ quan Trung ương, địa phương cũng tham gia Quốc hội khóa XVI sau khi nhận được lá phiếu tín nhiệm từ các cử tri.