Lạng Sơn đề nghị bổ sung xuồng máy cho các xã có sông lớn thường bị ngập

Để phục vụ cho mục tiêu này, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Lạng Sơn hồi tháng 8 (phiên thứ hai), lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày dự thảo quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền trong quản lý tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo quyết định, đồng thời đề nghị bổ sung xuồng máy phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ cho các xã có sông lớn hàng năm thường xuyên bị ngập úng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (cũ) tập huấn kỹ năng lái xuồng cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Xuân Hiếu).

Qua các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cơ bản nhất trí với dự thảo quyết định.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cơ quan soạn thảo cần rà soát, bổ sung đầy đủ danh mục tại các phụ lục kèm theo. Trong đó, theo ông Thiệu, cần quy định rõ việc phân cấp thẩm quyền quyết định bổ sung, mua sắm thiết bị; rà soát để mua sắm thiết bị phục vụ ở các xã, phường đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí,...

Các đại biểu cũng thảo luận và thống nhất thông qua nội dung dự thảo quyết định của UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn Lạng Sơn.