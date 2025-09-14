Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) năm 2025.

Dự hội nghị có ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo liên minh hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các xã, phường và hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Trong các tháng đầu năm 2025, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, cộng đồng DN trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt trên 8% trong 6 tháng đầu năm.

Các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, phát triển DN, HTX về tiếp cận nguồn vốn; tổ chức tập huấn; tăng cường các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; tổ chức gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho DN,...

Các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã chủ động, năng động, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên phát triển.

Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã đăng ký thành lập mới trên 610 doanh nghiệp, gần 90% kế hoạch năm.

Lũy kế toàn tỉnh có 5.830 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 68.209 tỷ đồng, có hơn 850 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Khánh Ly).

Số hợp tác xã thành lập mới là trên 30 hợp tác xã, đạt 60% kế hoạch với số vốn đăng ký là hơn 55 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh có 566 HTX với tổng vốn đăng ký hơn 1.170 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã từ đầu năm đến nay cơ bản ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tổng thu ngân sách của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm khoảng 25% tổng thu nội địa.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, thông qua việc tổ chức hội nghị, chính quyền tỉnh tiếp tục nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã; trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của DN, HTX đang hoạt động trên địa bàn.

Đồng thời hội nghị cũng là dịp để kịp thời nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, hợp tác xã ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, chính quyền, giữa DN với DN, hình thành "cầu nối" hiệu quả để phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo thêm động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và HTX trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, các sở, ngành đã tham luận, thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận đất đai, giải quyết các thủ tục về đất đai; đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hợp tác xã, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh,...

Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã cũng nêu các kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác quy hoạch; lĩnh vực đất đai; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; tạo điều kiện việc làm; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức ở cấp xã,...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Thanh Sơn cũng đã trao đổi, làm rõ thêm về những đề xuất, kiến nghị của các DN, HTX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, thời gian qua tỉnh luôn đồng hành cùng DN, HTX giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc.

Ông yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục đồng hành cùng các DN, HTX, đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN, HTX; tập trung triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường triển khai hỗ trợ DN, HTX.

Ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chia sẻ trong giải quyết khó khăn với tỉnh,...

Đối với các kiến nghị của DN, HTX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Tài chính rà soát các nội dung để tham mưu giải quyết dứt điểm.