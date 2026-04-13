Làm rõ việc xưởng bún ở TPHCM bị phạt hơn 550 triệu đồng

UBND phường Tân Sơn (TPHCM) vừa làm rõ việc xử phạt một cơ sở sản xuất bún trên đường Huỳnh Văn Nghệ với số tiền 552 triệu đồng. Theo chính quyền địa phương, cơ sở này đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật với lưu lượng nước thải từ 10m3/h đến dưới 20m3/h.

UBND phường Tân Sơn cho biết, từ tháng 7/2025, địa phương tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân thông qua các cuộc họp khu phố, kiến nghị của cử tri, cổng thông tin 1022 và đường dây nóng của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình trạng sản xuất gây ô nhiễm của cơ sở sản xuất bún nêu trên.

Bên trong một cơ sở sản xuất bún tại TPHCM (Ảnh: P.N.).

Tháng 10/2025, phường đã kiểm tra cơ sở. Thời điểm trên, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở này không hoạt động, hư hỏng; kết quả phân tích chất lượng nước thải tại hố ga cuối không đạt quy chuẩn, một vài thông số vượt ngưỡng cho phép.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở trên. Tuy nhiên, đại diện cơ sở đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND phường, giải thích hệ thống xử lý nước thải không hoạt động do máy móc hư hỏng và xin duy trì hoạt động trong thời gian sửa chữa, khắc phục.

UBND phường Tân Sơn đã tạm thời không ban hành quyết định xử phạt và đề nghị cơ sở nhanh chóng khắc phục trong 30 ngày. Đến ngày 18/12/2025, đại diện đơn vị tiếp tục xin gia hạn thời gian khắc phục hệ thống xử lý nước thải, cam kết cải thiện quy trình trong vòng 30 ngày tiếp theo.

Ngày 30/1, các lực lượng của phường tái kiểm tra cơ sở sản xuất bún. Lần này, hệ thống xử lý nước thải của đơn vị vẫn không vận hành, nước thải được xả ra môi trường không qua xử lý.

Căn cứ biên bản kiểm tra và kết quả phân tích mẫu nước thải, ngày 5/3, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở trên về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Đại diện cơ sở tiếp tục giải trình, nêu lý do sự cố rách lưới lọc trong quá trình sản xuất, khó khăn về kinh phí, đã có ý thức khắc phục... Các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với chủ cơ sở để trao đổi, xác minh các tình tiết của vụ việc.

Sau khi xem xét, UBND phường Tân Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở trên với tổng số tiền 552 triệu đồng.