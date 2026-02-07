Làm giả giấy ra vào cơ quan quân sự để chở quà Tết

Ngày 7/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đang cho lực lượng chức năng làm rõ nguồn gốc của một văn bản giả mạo giấy phép ra vào trụ sở đơn vị quân đội với mục đích lừa đảo.

Nội dung giấy phép giả này thể hiện một ô tô biển số 92C được vào trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực 4 - Bàn Thạch (tỉnh Quảng Nam cũ) với mục đích vận chuyển "quà Tết Bính Ngọ". Kèm theo giấy phép giả này là danh mục đơn giá mặt hàng được đặt giao với số tiền lớn.

Giấy phép ra vào cổng giả mạo (Ảnh: Hoài Sơn).

Văn bản còn có con dấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và chữ ký của Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định, đây là văn bản giả mạo, không do đơn vị ban hành, không đúng thể thức văn bản quân sự, không đúng quy trình quản lý, cấp phép và không có giá trị pháp lý.

Nội dung, hình thức trình bày, con dấu và chữ ký trong văn bản nêu trên không trùng khớp với bất kỳ mẫu biểu, hồ sơ lưu trữ chính thức nào của đơn vị.

Việc sử dụng trái phép tên tuổi, chức vụ và chữ ký của Đại tá Trần Hữu Ích là hành vi bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân lãnh đạo, làm sai lệch nhận thức của người dân và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cảnh giác, không lan truyền các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin liên quan đến hoạt động quân sự từ các kênh chính thống.