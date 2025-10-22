Đà Nẵng bác tin "chỉ đạo nghỉ làm, dừng hoạt động chợ do bão số 12"

Sáng 22/10, một văn bản giả mạo mang danh UBND thành phố Đà Nẵng đã lan truyền trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận.

Nội dung văn bản giả mạo này nêu "chủ trương chỉ đạo cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc, dừng hoạt động các chợ trên địa bàn thành phố từ chiều 22/10 để ứng phó bão số 12".

Công an thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh nguồn gốc phát tán văn bản giả mạo (Ảnh: Công Bính).

UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là thông tin sai sự thật, được tạo dựng và phát tán nhằm mục đích gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố trong ứng phó với bão số 12.

Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh nguồn gốc phát tán văn bản giả mạo này. Cơ quan chức năng cam kết sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán hoặc chia sẻ thông tin giả, tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Người dân nên chủ động theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để nắm bắt chính xác diễn biến và chỉ đạo về công tác ứng phó với bão.