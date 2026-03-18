Lâm Đồng yêu cầu xử lý tình trạng lạm dụng còi, đèn tín hiệu ưu tiên

Theo đó, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tình trạng một số cá nhân, tổ chức tự ý mua và lắp đặt còi, đèn ưu tiên cho phương tiện trái quy định. Nhiều trường hợp chỉ được cấp phép sử dụng cờ hiệu ưu tiên nhưng vẫn tự ý gắn thêm còi, đèn, sử dụng sai mục đích khi tham gia giao thông.

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Trong đó, nghiêm cấm việc tự ý lắp đặt hoặc sử dụng còi, đèn ưu tiên đối với các phương tiện không đủ điều kiện.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan chức năng rà soát, xử lý các trường hợp lắp còi, đèn ưu tiên trái quy định (Ảnh: An Sinh).

Các đơn vị chức năng được tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát phương tiện thuộc phạm vi quản lý; trường hợp xe đã hết niên hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc không còn đủ điều kiện phải tháo gỡ thiết bị ưu tiên, nộp lại giấy phép theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Việc xử lý được yêu cầu thực hiện nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Vũ Mạnh Hà, Đội trưởng Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết, thời gian gần đây, địa phương xuất hiện tình trạng một số tài xế gắn còi hú, đèn nháy lên phương tiện cá nhân, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Một số trường hợp còn giả xe ưu tiên để di chuyển với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cảnh sát giao thông Lâm Đồng cho biết thêm, thời gian qua, nhiều trường hợp lạm dụng xe cứu thương, xe công vụ, sử dụng tín hiệu còi, đèn ưu tiên không đúng mục đích. Một số trường hợp xe cứu thương không không chở người bệnh, không làm nhiệm vụ khẩn cấp nhưng vẫn bật còi, đèn để di chuyển nhanh, gây bức xúc dư luận.

“Việc tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây mất an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến các phương tiện thực sự được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ”, Trung tá Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành, không tự ý lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên trái phép.

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo tình trạng lạm dụng xe cứu thương, xe công vụ để sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng mục đích.