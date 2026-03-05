Lâm Đồng chỉ đạo đảm bảo nguồn cung xăng, dầu

Ngày 5/3, ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, cho biết, nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định.

Đồng thời, đơn vị đã đề nghị các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các cơ sở kinh doanh, cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung xăng, dầu.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng, dầu (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh; có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng để cung cấp đủ cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, đảm bảo duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên trong mọi tình huống.

Đồng thời, các đầu mối kinh doanh xăng, dầu được đề nghị chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng nhiên liệu cho thị trường.

Ông Nguyễn Bá Út cho biết, sở cũng đề nghị các xã, phường, đặc khu Phú Quý giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn để nắm thông tin, báo cáo cơ quan chức năng triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.

Khách hàng mua nhiên liệu tại cửa hàng xăng, dầu ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường theo dõi thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng, dầu để nắm bắt các dấu hiệu bất thường, đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng, dầu để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Đặc biệt xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng, dầu, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.