Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Nghị định mới có hiệu lực từ 15/3.

Theo đó, nghị định bổ sung Điều 11a quy định cụ thể về việc niêm phong và mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ.

Niêm phong phương tiện để bảo đảm nguyên trạng

Theo quy định mới, người lập biên bản tạm giữ hoặc người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện sẽ căn cứ khoản 5a Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính để quyết định việc niêm phong.

Việc niêm phong được thực hiện bằng cách dán tem hoặc giấy niêm phong lên các bộ phận có thể mở ra để lấy hoặc thay đổi tang vật, phương tiện, hoặc dán lên những vị trí cần thiết nhằm bảo đảm phương tiện giữ nguyên trạng trong thời gian bị tạm giữ.

Trường hợp tang vật, phương tiện có kích thước lớn, khối lượng lớn hoặc không thể di chuyển, cơ quan chức năng sẽ dán tem, giấy niêm phong vào các vị trí thể hiện nguồn gốc, đặc điểm hoặc bộ phận chính của tang vật, phương tiện.

Với những phương tiện có thể khóa, kẹp bằng dây chì, dây thép hoặc các hình thức bao bọc khác, sau khi thực hiện bao bọc sẽ tiến hành dán tem hoặc giấy niêm phong. Trong trường hợp tang vật, phương tiện không thể niêm phong tại hiện trường, việc niêm phong sẽ được thực hiện khi phương tiện được đưa về nơi tạm giữ.

Bổ sung quy định niêm phong khi tạm giữ xe máy vi phạm giao thông (Ảnh minh họa: Dân trí).

Nghị định cũng yêu cầu tem hoặc giấy niêm phong phải còn nguyên vẹn, không rách, không mờ và bảo đảm không bị làm giả.

Đối với giấy niêm phong, phải thể hiện đầy đủ các thông tin cơ bản như: tên cơ quan, tổ chức chủ trì; thời gian niêm phong; họ tên và chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia; dấu của cơ quan thực hiện niêm phong hoặc dấu của chính quyền địa phương nơi tổ chức niêm phong.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định riêng về tem hoặc mẫu giấy niêm phong, việc thực hiện sẽ tuân theo các quy định chuyên ngành liên quan.

Niêm phong phải thực hiện trước mặt người vi phạm

Nghị định quy định việc niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ phải được tổ chức thực hiện trước mặt người vi phạm.

Nếu người vi phạm vắng mặt, việc niêm phong phải được thực hiện trước đại diện gia đình, đại diện tổ chức hoặc đại diện chính quyền xã, phường, đặc khu nơi tiến hành niêm phong, hoặc ít nhất một người chứng kiến.

Sau khi hoàn tất niêm phong, cơ quan chức năng phải lập biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo mẫu quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đối với việc mở niêm phong, người lập biên bản tạm giữ hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành bóc hoặc gỡ tem, giấy niêm phong đã dán trước đó trước mặt người vi phạm và người được giao quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện.

Nếu người vi phạm vắng mặt, việc mở niêm phong phải có đại diện chính quyền địa phương hoặc ít nhất một người chứng kiến.

Kết thúc quá trình mở niêm phong, cơ quan chức năng phải lập biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo mẫu quy định.