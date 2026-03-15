Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Lá phiếu hôm nay là tương lai thành phố mai sau

Sáng ngày 15/3, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đã đến dự khai mạc và thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 22, đơn vị bầu cử số 5, Nhà Văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đúng 6h40 ngày 15/3, lễ khai mạc ngày bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 22 chính thức diễn ra.

Tổ bầu cử thực hiện niêm phong thùng phiếu, đảm bảo tính công khai và minh bạch (Ảnh: Trung Phạm).

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, phường Ninh Kiều, đọc nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; đồng thời kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri, bảo đảm tính công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

“Thông qua cuộc bầu cử lần này, cử tri có thể sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước và Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực của Nhà nước tại địa phương, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và địa phương. Vì vậy, bà con cử tri hãy thể hiện ý chí, niềm tin, hy vọng qua các phiếu bầu”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Sau phần khai mạc, ông Lê Quang Tùng và ông Nguyễn Tuấn Anh đã cùng các cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu theo đúng quy định. Hai lãnh đạo thành phố được kiểm tra thẻ cử tri tại khu vực tiếp đón; nhận phiếu bầu; thực hiện gạch phiếu kín tại khu vực viết phiếu, đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu bí mật và tự tay bỏ những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bầu cử số 22.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng thực hiện bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Trung Phạm).

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh mỗi lá phiếu sẽ là nền tàng để xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển, phấn đấu đưa thành phố trở thành trung tâm động lực của ĐBSCL.

“Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội toàn dân, tôi cảm thấy xúc động và tự hào khi cầm lá phiếu cử tri trên tay. Lá phiếu của bà con ngày hôm nay chính là tương lai phát triển của thành phố mai sau. Chính vì vậy bà con cử tri hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên, từ đó đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt nhất. Mỗi lá phiếu của bà con chính là sự chung tay góp sức xây dựng một chính quyền của dân, do dân và vì dân, phục vụ dân dân, phụng sự Tổ quốc”, Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng chia sẻ sau khi thực hiện bỏ phiếu.

Trước đó, để chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử, phường Ninh Kiều đã tuyên truyền bầu cử rộng rãi thông qua trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức các hội nghị tuyên truyền.

Cử tri sôi nổi đi bỏ phiếu tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ (Ảnh: Trung Phạm).

Công tác an ninh, trật tự, an toàn được đảm bảo tối đa nhằm phục vụ tốt nhất cho "ngày hội toàn dân".

Khu vực bỏ phiếu số 22 có gần 1.400 cử tri. Không khí bầu cử sáng nay diễn ra rất sôi nổi, hào hứng với nhiều thành phần cử tri như cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, người cao tuổi và cả các cử tri trẻ lần đầu được tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền làm chủ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của tổ bầu cử và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, cuộc bầu cử tại Cần Thơ được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.