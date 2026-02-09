Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Tây Ninh

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ (Ảnh: TTXVN).

Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút tưởng niệm, tri ân công ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư cùng các đại biểu nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, là nơi yên nghỉ của 3.669 liệt sỹ từ mọi miền Tổ quốc, những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Đây là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng cho các thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.