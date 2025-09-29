19 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật trong 9 tháng

Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) sáng cùng ngày.

Theo báo cáo, từ sau phiên họp thứ 28 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ/1.488 bị can, truy tố 470 vụ/1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ/1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/36 bị can, khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án; kết luận điều tra 1 vụ án/9 bị can; kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án/28 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/72 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/73 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/4 bị cáo; hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày 29/9 (Ảnh: TTXVN).

Cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng phạm tội về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh.

Cơ quan chức năng cũng kiên quyết đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của Nhân dân.

Cùng với đó, từ sau phiên họp thứ 28, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Như vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, có 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật. Trong đó, có 11 trường hợp bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 3 trường hợp bị xử lý hình sự.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý đối với 2.991 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; bước đầu đã phân loại thành 7 nhóm dự án có khó khăn, vướng mắc, kèm phương án xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chính phủ, Thủ tướng cũng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý, trong đó có phương án, lộ trình giải quyết đối với 6 dự án; đồng thời tích cực chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và xử lý đối với 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà soát, phân loại, thanh tra, chỉ đạo thanh tra đối với 563 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.