Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Những vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2024) được Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận tại cuộc họp ngày 26/9.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc.

Ban Thường vụ này đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn đó cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng (Ảnh: VGP).

Về trách nhiệm cá nhân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Hưng cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Với Đỗ Minh Tuấn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Tuấn cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Cũng tại cuộc họp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xác định vi phạm của các ông: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Phạm Quốc Nam, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Bùi Quốc Nam, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những cá nhân này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Hành vi của các cá nhân trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Bộ Chính trị vì thế quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025 (đến tháng 9/2024). Đồng thời, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng.

Ban Bí thư cũng quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Minh Tuấn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.