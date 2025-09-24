Kinh nghiệm ứng phó của ngư dân trước giờ bão Ragasa đổ bộ

Chiều 24/9, nghe tin bão Ragasa (bão số 9) sắp đổ bộ vào đất liền, ngư dân phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã đưa hơn 500 tàu, thuyền công suất nhỏ vào neo đậu dọc bờ biển.

Nhiều ngư dân cho biết cơn bão số 9 đã suy yếu, nhưng để đảm bảo an toàn, dù chưa có lệnh cấm biển, họ vẫn chủ động “gác” mái chèo để ứng phó.

Các tàu thuyền của ngư dân phường Sầm Sơn đã được đưa về nơi tránh trú an toàn (Ảnh: Thanh Tùng).

“Chúng tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên báo, đài để cập nhật diễn biến của bão. Sáng nay, khi nghe tin bão áp sát Quảng Ninh, chúng tôi tranh thủ ra khơi chuyến cuối rồi đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú”, ông Vũ Như Tám (50 tuổi, trú tại phường Sầm Sơn), người có hơn 30 năm kinh nghiệm đánh bắt trên biển, chia sẻ.

Theo ông Tám, bão Ragasa có sức gió rất mạnh trên Biển Đông, dù đã giảm cấp khi tiến gần đất liền, vẫn tiềm ẩn nguy hiểm nên tuyệt đối không được chủ quan.

“Nếu là gió mùa Đông Bắc, sức gió cấp 6-7 vẫn có thể ra khơi. Khi đã là bão, dù to hay nhỏ cũng rất nguy hiểm. Cứ nghe tin bão còn cách đất liền 400-500km là chúng tôi gác mái chèo, đưa thuyền vào bờ tìm nơi tránh trú, vì đường đi và sức gió của bão luôn rất phức tạp”, ông Tám nói.

Ông Vũ Như Tám, ngư dân phường Sầm Sơn không chủ quan trước cơn bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo kinh nghiệm của ngư dân Vũ Như Tám, nếu bão di chuyển nhanh, khi vào đất liền sẽ gây thiệt hại nhẹ hơn. Ngược lại, nếu bão di chuyển chậm (5-6km/h), cho thấy cơn bão rất mạnh và nguy cơ gây thiệt hại nặng nề.

Ngư dân này lý giải bão di chuyển chậm trên biển đồng nghĩa với việc hút theo lượng gió rất lớn. Khi vào đất liền, gió sẽ rất mạnh. Còn nếu bão đi nhanh, khi vào đất liền sẽ giảm cường độ nhiều.

"Như cơn bão số 9 này đi với tốc độ 20-25km/h là khá nhanh, nhưng diễn biến của bão luôn khó lường. Ở đất liền thấy gió nhẹ nhưng ngoài biển gió giật mạnh hơn rất nhiều”, ông Tám nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa cho biết toàn tỉnh có 6.531 phương tiện hoạt động đánh bắt thủy, hải sản. Tính đến cuối chiều 24/9, tất cả phương tiện đã nắm bắt được thông tin và khoảng 90% số tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn. Số còn lại đang trên đường trở về.

Ngư dân chủ động neo kéo thuyền vào bờ (Ảnh: Thanh Tùng).

Vị lãnh đạo cũng cho biết dù bão số 9 đã suy yếu và dự báo không đổ bộ vào Thanh Hóa, địa phương vẫn chủ động ứng phó, xây dựng phương án phòng, chống để đảm bảo an toàn cho ngư dân cùng phương tiện.

“Những tàu thuyền nào chưa liên lạc được, chúng tôi bằng mọi cách kết nối để kêu gọi và hướng dẫn họ vào nơi tránh trú. Đa số ngư dân đều chủ động khi có tin bão nên công tác kêu gọi diễn ra khá thuận lợi”, vị lãnh đạo khẳng định.

Trước đó, ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, theo dõi sát diễn biến của bão số 9.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 15h ngày 24/9, tâm bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13h ngày 25/9, bão số 9 dự kiến ở trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này ở cấp 8-9, giật cấp 11, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.