Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi không nhận hoa chúc mừng

Ngày 8/9, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20230 phát thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng.

Ban Tổ chức đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp chuẩn bị, đóng góp ý kiến, cũng như tình cảm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã và sẽ dành cho đại hội.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, kiểm tra địa điểm tổ chức đại hội (Ảnh: Quốc Triều).

Tuy nhiên, Ban Tổ chức đại hội không nhận hoa chúc mừng để thực hiện tốt chủ trương của Trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I diễn ra từ ngày 10 đến 12/9 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho 92.900 đảng viên toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.