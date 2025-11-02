Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ

Chiều 2/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương hai nước.

Hai bên thống nhất, thời quan qua hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được triển khai phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, cũng như các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương (năm 2011) và Cập nhật Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Mỹ về hợp tác quốc phòng (năm 2024), đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Đại tướng Phan Văn Giang mời Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Trần Quang).

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ đã duy trì hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành, trong đó có gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho quân nhân Việt Nam thông qua các khóa học, tập huấn, hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước; các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng do Mỹ hỗ trợ đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ.

Thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên thống nhất tập trung vào một số nội dung, cụ thể như trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn đã có; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo,...

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng.

Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; hoàn tất quy trình nội bộ để đảm bảo các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được thực hiện như đã thống nhất, bao gồm khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho dự án sân bay Biên Hòa.

Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA, nhằm đảm bảo nỗ lực của hai bên đẩy nhanh công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang bắt tay chào đón Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Quang Trần).

Đánh giá cao việc Mỹ cử các quan chức quốc phòng cấp cao cùng các trang thiết bị quốc phòng hiện đại tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Bộ Quốc phòng có kế hoạch tiếp tục tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026, mong Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Chiến tranh và các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tiếp tục ủng hộ, tham gia.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Việt Nam.

Ông Pete Hegseth cho biết chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại tướng Phan Văn Giang tại cuộc hội đàm (Ảnh: Quang Trần).

Đồng thời, ông Pete Hegseth nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ cũng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng và Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA).

Kết thúc hội đàm, hai bên cũng đã tiến hành trao đổi kỷ vật chiến tranh.