Kiến nghị kiểm điểm 2 nguyên lãnh đạo hội chữ thập đỏ tỉnh

Ngày 23/2, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu cũ về thực hiện pháp luật trong tổ chức, hoạt động và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2019-2024.

Kết quả thanh tra cho thấy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện khá tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác nhân đạo, từ thiện và các hoạt động khác.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu cũ (gọi là Hội).

Cụ thể, trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hội không xây dựng đầy đủ quy chế làm việc tổ chức hoạt động của đơn vị; không ban hành các kế hoạch về công tác này; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, đề án vị trí việc làm,...

Về quản lý, sử dụng các nguồn tài chính từ ngân sách và chương trình của Trung ương Hội cấp, theo cơ quan thanh tra, một số chứng từ chi thành phần hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ theo quy định; thiếu quy trình thủ tục khi tổ chức lựa chọn đối tượng nhận hỗ trợ để đảm bảo về công khai, minh bạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp về phòng, chống thiên tai, Hội lập chứng từ thanh toán các hợp đồng dịch vụ hơn 880 triệu đồng tuy đáp ứng theo yêu cầu nhà tài trợ nhưng chưa sát với thực tế phát sinh.

Hội cũng thanh toán một số nội dung khác như thuê ô tô, công tác phí, tập huấn viên, giám sát,… chưa đầy đủ chứng từ và chưa sát với thực tế hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội cũng thực hiện chưa đầy đủ thủ tục thanh toán với nguồn kinh phí vận động tài trợ, kinh phí nhân đạo.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm quản lý thuộc về lãnh đạo Hội theo thời gian phụ trách; chịu trách nhiệm trực tiếp là kế toán và cán bộ được phân công triển khai dự án.

"Các thiếu sót, hạn chế nêu trên chưa là hành vi nguy hiểm cho xã hội nên chưa cần thiết phải chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý", theo kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 nguyên Chủ tịch Hội và 3 cán bộ liên quan.