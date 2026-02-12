Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh việc chậm chi trả chế độ, chính sách dịp Tết

Ngày 11/2, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua theo dõi tình hình phản ánh của người dân trên địa bàn, việc tổ chức chi trả một số chế độ, chính sách còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người thụ hưởng

Cà Mau xác định rõ, tình trạng này gây bức xúc trong nhân dân là chưa đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Để khắc phục và bảo đảm các đối tượng chính sách được nhận đầy đủ chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương, ổn định đời sống, vui xuân, đón Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ chi trả các chế độ đối với người có công, bảo trợ xã hội và các chính sách an sinh xã hội.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội được giao rà soát, đối chiếu danh sách người hưởng, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, không để xảy ra chậm, sót, trùng đối tượng.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu cơ quan bưu điện rà soát, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, điểm chi trả phù hợp, không để người dân đi lại nhiều lần do tổ chức chi trả chậm trễ và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm chi trả do lỗi chủ quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các ngân hàng thương mại được tỉnh đề nghị không thực hiện việc khấu trừ, thu nợ vay hoặc lồng ghép các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi người thụ hưởng khi thực hiện chi trả các chế độ, chính sách và bảo đảm việc chi trả qua tài khoản được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

"Các đơn vị hoàn thành việc chi trả các chế độ nêu trên, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

UBND tỉnh cũng đề nghị sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi trả trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, chậm chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.