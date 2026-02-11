Cà Mau sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 15 người tại 10 đơn vị

Ngày 11/2, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Cụ thể, cơ quan thanh tra sẽ xác minh tài sản, thu nhập tại 10 cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh, Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh, Trường cao đẳng y tế Cà Mau, Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, Trường Đại học Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

UBND các xã: Phan Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Hồng Dân.

Kết quả bốc thăm xác định 15 người trong tổng số 90 người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nêu trên để xác minh tài sản, thu nhập.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2025, có 2.055 người tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh đã kê khai và công khai tài sản, thu nhập.

Cơ quan thanh tra đã xác minh tài sản, thu nhập đối với 61 người tại 9 đơn vị. Qua xác minh, cơ quan chức năng kiến nghị rút kinh nghiệm 11 người, kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 người.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị cơ quan thuế tính tỷ lệ truy thu thuế trên số tiền chênh lệch do giao dịch bất động sản hơn 3,8 tỷ đồng.