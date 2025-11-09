Kiến nghị đưa nhà máy ô tô ra khỏi danh mục "dự án khó khăn, vướng mắc"

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký ban hành Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng làm chủ đầu tư, có quy mô sản xuất 120.000 ô tô/năm.

Dự án được xây dựng tại Khu công nghiệp Việt Hưng, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; tổng vốn đầu tư 8.679 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 42 năm.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy (Ảnh: TTCP).

Theo kết luận thanh tra, dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành sản xuất, kinh doanh xe du lịch từ tháng 3 năm nay. Đến tháng 7, nhà máy đã sản xuất được 674 ô tô (sản phẩm thương mại) đưa ra thị trường.

Qua thanh tra cho thấy chủ đầu tư cơ bản thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về một số nội dung trong thực hiện đầu tư dự án.

Những kiến nghị của Công ty Thành Công Việt Hưng chủ yếu liên quan đến việc chưa có chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng sản xuất, lắp ráp ô tô tại khu công nghiệp như tại khu kinh tế, không có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư dự án.

Tháng 2 năm nay, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định 26/2023, theo Thanh tra Chính phủ, một số kiến nghị của Công ty Thành Công Việt Hưng đã được giải quyết.

“Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh xác định dự án không có khó khăn, vướng mắc”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp này mới được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho thuê 1.443m2 đất trong khu công nghiệp (Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 28/8/2025) và chưa xác định giá đất cho thuê một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất này.

Dây chuyền sản xuất ô tô tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (Ảnh: Thành Công).

Vì thế, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan khẩn trương xác định giá đất cho thuê một lần đối với diện tích 1.443m2 đất; phối hợp với Công ty Thành Công Việt Hưng hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất theo quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính xem xét đưa dự án nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng ra khỏi danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc.