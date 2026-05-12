Khuyến khích trí thức kinh doanh để đội ngũ doanh nhân “vừa giàu vừa sang”

Trình bày tham luận trong phiên làm việc chiều 12/5 tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI, ông Nguyễn Quang Huân (Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam), nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân, của doanh nhân trong thời kỳ mới.

Trong xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội, theo ông Huân, đội ngũ doanh nhân đã có nhiều ý kiến tâm huyết nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân…

Đại biểu Nguyễn Quang Huân gợi mở định hướng xây dựng đội ngũ doanh nhân vừa giàu, vừa sang (Ảnh: Quang Vinh).

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế và thực hiện trách nhiệm xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua, cộng đồng doanh nhân cũng có nhiều đóng góp thiết thực.

Ông Huấn nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như năng lượng tái tạo, cấp nước sạch, xử lý rác thải, góp phần giải quyết các vấn đề thiết yếu của xã hội, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh.

“Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm xã hội ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng như một trụ cột trong chiến lược phát triển”, ông Huân khẳng định.

Theo ông, các chương trình hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nhà ở cho người nghèo, tài trợ giáo dục, chăm sóc y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai… đã được triển khai rộng khắp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và lan tỏa tinh thần nhân văn trong xã hội.

Để phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong MTTQ Việt Nam thời gian tới, ông Huân đề nghị thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định rõ đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Vị đại biểu nêu đề xuất xây dựng phong trào trí thức hóa doanh nhân, khuyến khích trí thức làm kinh doanh để đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”, giàu để tích lũy phát triển, sang để tận tâm cống hiến, tham gia sâu hơn vào các hoạt động của MTTQ và “vươn cùng đất nước”.

Phiên làm việc chiều 12/5 của Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI (Ảnh: Quang Vinh).

Cùng với đó, theo ông Huân, cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Ông Huân nhấn mạnh cần khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân vào quá trình này, để chính sách được xây dựng sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường, cũng là nội dung được ông Huân nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao, ông Huân khẳng định đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trí thức, ngày càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm với sự phát triển chung, góp phần nâng cao vị thế, xây dựng chiến lược phát triển bền vững để làm giàu và mang lại lợi ích cho đất nước, cộng đồng, xã hội.