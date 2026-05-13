Ông Lê Quốc Minh tiếp tục làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Tại Đại hội, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban gồm 397 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài cùng cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Hà Vân).

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, ông Lê Quốc Minh tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đây là lần thứ ba ông Lê Quốc Minh đảm nhiệm cương vị này. Các lần trước vào tháng 1/2023 và tháng 10/2024.

Ông Lê Quốc Minh cũng là Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào tháng 7/2023, và từ tháng 2/2025 là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Việc Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thể hiện vai trò của báo chí trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời góp phần tăng cường phối hợp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.