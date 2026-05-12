Phó Chủ tịch Quốc hội: MTTQ phải trở thành “tiếng lòng” của nhân dân

Quan điểm này được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 12/5.

Nhìn lại giai đoạn 2024-2026, bà Thanh nhắc lại MTTQ Việt Nam đã cùng cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng hành với Quốc hội trong đổi mới căn bản công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, kiến tạo thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Vai trò đậm nét của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, theo bà Thanh, được thể hiện sâu sắc trong 2 lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Thành Đông).

Thứ nhất là công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế. MTTQ đã khơi dậy và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62.000 hội nghị và tổng hợp trên 51 triệu ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ trí thức, góp phần để Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với sự đồng thuận rất cao.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng rất chủ động, trách nhiệm cao trong việc rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thứ hai, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, đặc biệt, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa mới (Ảnh: Thành Đông).

Trong kỷ nguyên mới, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá”, để pháp luật không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là hoạt động phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên và cộng đồng doanh nghiệp.

“Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”, bà Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Thành Đông).

Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị MTTQ quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, linh hoạt, gần dân, sát dân; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống với ứng dụng chuyển đổi số để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đi kèm với đó, theo bà Thanh, cần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Bà Thanh khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình, góp phần phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.