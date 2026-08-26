Bộ Chính trị điều động vị trí công tác của 2 Ủy viên Trung ương

Chiều 26/8, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại đây, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các cán bộ tại Hội nghị (Ảnh: Đại Đoàn kết).

Theo quyết định, ông Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức và Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương (trong đó ông Phạm Tất Thắng là Phó trưởng Ban Thường trực), được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Trình bày báo cáo nội dung tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long, thông tin về việc tiếp nhận toàn bộ các đơn vị trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu về công tác dân vận của Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, kèm theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc hiện hành của từng đơn vị.

Về biên chế, nhân sự, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp nhận tổng số 53 cán bộ, công chức, người lao động theo bàn giao của Ban Tuyên giáo Trung ương, kèm theo hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, hồ sơ bảo hiểm, quy hoạch, đánh giá cán bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Đại Đoàn kết).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc bàn giao là một quyết định chính trị lớn, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Định hướng được ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh là đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, với những quyết sách chưa từng có tiền lệ về tổ chức bộ máy, về mô hình chính quyền hai cấp.

Ông khẳng định cải cách càng sâu, đổi mới càng mạnh thì càng phải dựa vào dân, càng phải làm cho nhân dân hiểu, nhân dân tin, nhân dân đồng thuận và cùng làm. Vì vậy, lễ bàn giao chính là để công tác dân vận mạnh hơn, gần dân hơn, thực chất hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: Đại Đoàn kết).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng từ nay, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được bổ sung, tăng cường. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ 1/8, theo quyết định của Bộ Chính trị. Chức năng dân vận sẽ được chuyển sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Hồi đầu tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.