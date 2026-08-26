Quy hoạch không phải chuẩn bị “ghế” lãnh đạo, không phải lời hứa về chức vụ

Sáng 26/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới. Vì vậy, công tác cán bộ không chỉ là bố trí con người vào các chức danh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh đây là công việc trực tiếp liên quan đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, năng lực quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển của Nhà nước, chất lượng vận hành của cả hệ thống chính trị.

"Quy hoạch không phải lời hứa về chức vụ"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng. Nhiều cán bộ trực tiếp tham mưu, điều hành, phối hợp, tổ chức thực hiện ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Duy Linh).

“Tốc độ, chất lượng thực thi và khả năng tháo gỡ điểm nghẽn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm của đội ngũ này. Không thể chỉ nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn; không chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo và số liệu; phải biết nghe ý kiến khác mình, nghe cả điều không thuận tai; hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách.

Uy tín của cán bộ, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cũng phải được kiểm chứng bằng tác động thực tế của quyết định đối với đời sống nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc; không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo.

“Được đưa vào quy hoạch mới chỉ là sự ghi nhận của tổ chức với triển vọng phát triển của cán bộ tại một thời điểm. Đó không phải lời hứa về chức vụ, không phải quyền đương nhiên được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, càng không phải cơ sở để hình thành tâm lý chờ đến lượt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu ý nguồn cán bộ phải luôn mở để phát hiện nhân tố mới. Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển, chịu giám sát và sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Duy Linh).

Định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, là quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn; coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn; không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối lựa chọn.

Điều quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào.

Theo đó, người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục; người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định.

Không khép kín nguồn cán bộ trong một cơ quan, địa phương, nhóm quan hệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng.

Mỗi cán bộ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, cần kiệm, liêm chính, vì lợi ích chung.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch.

“Không thể đưa cán bộ vào quy hoạch rồi để tự xoay xở, chờ có vị trí trống mới xem lại hồ sơ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho rằng quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi gắn với một quá trình quản lý, rèn luyện, giao việc, đánh giá và sử dụng liên tục.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt (Ảnh: Duy Linh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ; giao việc khó phải đi với giao đủ thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện cần thiết.

Trong đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý không để người dám nhận việc khó bị bất lợi so với người chọn việc dễ, nhưng cũng không lấy cái khó làm lý do cho yếu kém, thiếu trách nhiệm.

Người đứng đầu, tập thể giới thiệu và cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đánh giá và chất lượng nguồn cán bộ đề xuất.

“Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động; sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng.

Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu không khép kín nguồn trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ; phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới.

Song song với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung, làm việc có căn cứ, minh bạch và chịu trách nhiệm; nhưng bảo vệ không phải bao che sai phạm, khuyến khích sáng tạo không phải chấp nhận tùy tiện.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc; kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát quy định, cơ chế và cách tổ chức thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.