Dấu mốc Đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới

Dấu mốc này được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh khi trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 12/5.

Cùng với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội, còn có 1.136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại diện cho các giai cấp, giai tầng xã hội, nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Thành Đông).

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

MTTQ Việt Nam cũng không ngừng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

“MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

1.136 đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Thành Đông).

Bên cạnh đó, theo bà, MTTQ đã hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thiết thực thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn thách thức.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, cũng đồng thời là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý Đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X và thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Đại hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.