Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới

Sáng 13/5, Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI họp phiên bế mạc, nghe báo cáo về kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, diễn ra chiều hôm trước.

Theo kết quả được công bố, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự tham gia MTTQ Việt Nam khóa mới.

Bà cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng khẳng định sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong nhận được sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đặc biệt của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội (Ảnh: Thành Đông).

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê ở tỉnh Ninh Bình (trước là tỉnh Hà Nam).

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và có trình độ Thạc sĩ Luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam); Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đầu năm 2011, bà Hoài giữ chức Phó Chủ nhiệm, sau đó là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu tới dự phiên bế mạc Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI (Ảnh: Thành Đông).

Tháng 5/2024, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và sau đó được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội vào giữa năm 2024.

Sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội, bà Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Hồi tháng 1, tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

