Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội

Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên bế mạc và báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI.

Từ 7h, các đại biểu đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) để tham dự phiên bế mạc Đại hội.

Phiên họp do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành.

Tham dự phiên bế mạc có ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng là thành viên của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc sau 2,5 ngày, hoàn thành tốt đẹp các nội dung công việc đề ra.

Hội nghị đầu tiên của MTTQ Việt Nam khóa mới hiệp thương cử 12 người vào Ban Thường trực, làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch. Ngoài ra còn có 8 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Theo kết quả được công bố, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã hiệp thương cử 70 nhân sự vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự tham gia MTTQ Việt Nam khóa mới.

Bà cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng khẳng định sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong nhận được sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đặc biệt của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức trong thời gian tới.

Các lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà tặng các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X thôi không tham gia khóa XI.