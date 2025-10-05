Dự báo rạng sáng mai bão Matmo đổ bộ Quảng Ninh

Chiều 5/10, thông tin về những diễn biến của bão số 11 (bão Matmo), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 14h bão đang ở khu vực phía Đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 270km.

Hiện cường độ bão khoảng cuối cấp 12, đầu cấp 13 và đây cũng là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất kể từ khi hình thành.

Bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 25km/h, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc.

Theo dự báo, khoảng chiều tối nay 5/11, bão Matmo sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ của nước ta, với cường độ duy trì khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó, bão có khả năng di chuyển dọc ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến sáng sớm mai 6/10.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Ông Mai Văn Khiêm nhận định, với hướng đi và tốc độ như hiện nay, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh nhất tới cấp 12, giật cấp 15.

Khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có khả năng xuất hiện gió rất mạnh, sóng lớn. Các hoạt động tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cần đặc biệt lưu ý, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trên đất liền, khu vực ven biển Quảng Ninh và phía Bắc thành phố Hải Phòng có thể chịu gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Gió mạnh cấp 8 có thể mở rộng tới tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các xã, phường vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sâu hơn trong đất liền, khu vực Đông Bắc có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo ông Khiêm, do hoàn lưu bão số 11 khá rộng, thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền có khả năng bắt đầu từ đêm nay 5/10 và kéo dài đến trưa mai 6/10.

Bên cạnh gió mạnh, ông Mai Văn Khiêm lưu ý người dân các tỉnh phía Bắc cần đặc biệt quan tâm đến diễn biến mưa lớn trong đợt bão này.

Dự báo, bão Matmo sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm mưa tập trung tại các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm, cục bộ có nơi hơn 400mm.

Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng và các tỉnh lân cận.

Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa dự báo 70mm-150mm, cục bộ có nơi hơn 200mm. Với lượng mưa lớn này, nguy cơ xảy ra lũ lớn trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ là rất cao, mực nước có thể lên mức báo động 2-3, một số nơi trên báo động 3.

Lưu lượng nước về các hồ chứa, nhất là hồ Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình sẽ tăng mạnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 đến 9/10, cần theo dõi chặt chẽ và vận hành an toàn các hồ chứa.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đặc biệt nhấn mạnh, cần chú ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh trung du và miền núi phía bắc.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, trong cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An đã có mưa lớn 200mm-300mm nên đất đã bão hòa nước, nhiều điểm đã xảy ra sạt trượt và nghẽn dòng suối.

Do đó đợt mưa mới do bão số 11 gây ra có thể làm tăng nguy cơ sạt lở và lũ quét nghiêm trọng hơn.