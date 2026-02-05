Hà Nội làm khẩn cấp 2 bể ngầm chống ngập

Sở Xây dựng Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng.

Dung tích bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da khoảng 2.500m3, còn dung tích bể ngầm tại dốc Cầu Đuống khoảng 1.800m3.

Hai dự án này nằm trong các dự án khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Khu vực trước chợ Hàng Da dự kiến sẽ xây bể ngầm với dung tích khoảng 2.500m3 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Trong đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng đầu tư hệ thống công trình công cộng ngầm, bãi đỗ xe ngầm và đặc biệt là giao thông ngầm kết hợp bể ngầm chứa nước quy mô lớn.

Thành phố nghiên cứu xây dựng hệ thống bể ngầm khổng lồ chứa nước mưa kết hợp giao thông để giải quyết triệt để ngập úng. Bể ngầm khổng lồ dự kiến dung tích khoảng 125 triệu m3 dự kiến được xây dựng giai đoạn 2036-2045.

Hầm ngầm đầu tiên ở Hà Nội được xây dựng thí điểm giữa năm 2020 và bàn giao cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đưa vào vận hành từ cuối năm 2021.

Hầm ngầm nằm tại sân trường THCS Lý Thường Kiệt, hầm có kết cấu bê tông cốt thép, dài 34m, rộng 9m, sâu 6,6m, dung tích khoảng 2.000m3.

Khi mưa lớn, hệ thống thu gom trước cổng trường THCS Lý Thường Kiệt đưa nước về hầm qua đường ống dài hơn 22m. Trong hầm có ba máy bơm chìm (2 máy chạy, một máy dự phòng). Khi mưa ngớt, mực nước trong hệ thống thoát nước của thành phố giảm, hai máy bơm sẽ bơm nước từ hầm trở lại hệ thống.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu hồi cuối tháng 9/2025 (Ảnh: Hải Long).

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đánh giá từ khi đưa vào vận hành hầm ngầm tại sân trường THCS Lý Thường Kiệt, khu vực này mỗi khi mưa lớn đã giảm tình trạng ngập úng đáng kể.

Còn theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc xây dựng hầm ngầm chống ngập tại một số khu vực nội thành là hiệu quả, cơ quan chức năng đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp này.

Sở này khẳng định việc xây dựng hầm ngầm chống ngập ở Hà Nội được nghiên cứu, đánh giá kỹ trước khi triển khai và tùy vào từng khu vực để có những phương án xây dựng phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị của Hà Nội hiện nay là 310mm/2 ngày, trong khi hệ thống thoát nước của thành phố đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Việc này dẫn đến tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực khi có mưa to, mưa kéo dài. Khu vực Nội thành có diện tích hơn 313km2 nhưng mới chỉ có khoảng 77,5km2 thuộc lưu vực Tô Lịch được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, đạt gần 25%.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã triển khai 10 dự án khẩn cấp gần 5.600 tỷ đồng để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn. Các dự án này dự kiến cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.