Không khí lạnh mạnh đang tràn về, miền Bắc cuối tuần có nơi dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/2 ở phía Bắc có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển về nước ta.

Dự báo khoảng trưa và chiều 7/2 (thứ 7) khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Từ đêm 7/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ chiều và đêm 7/2 đến hết ngày 8/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có dông. Ngày 8-9/2, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Ở khu vực Bắc Bộ đêm 7-9/2, có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, vùng núi cao có nơi rét đậm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vùng núi cao ở Bắc Bộ trong ngày và đêm 8/2 cần đề phòng băng giá, mưa tuyết.

Riêng khu vực Hà Nội trong ngày 7-8/2 có mưa, mưa rào. Từ đêm 7 đến 9/2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Dự báo ngày 8/2 là ngày rét nhất của đợt không khí lạnh.

Về diễn biến của bão Penha, cơ quan khí tượng cho biết, đêm 4/2, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Philippines mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Penha là cơn bão thứ 2 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026.

Lúc 13h ngày 5/2, tâm bão cách đất liền Philippines khoảng 200km về phía Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây.

Trong khoảng 24-48 giờ tới bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông dưới dạng áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp rồi tan nhanh trên biển, không có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.