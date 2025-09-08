Không bố trí cảnh báo khi thi công đường, một công ty bị phạt

Chiều 8/9, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng đối với Công ty CP đầu tư và xây dựng Khánh Anh.

Công ty này có trụ sở ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và là nhà thầu thi công dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang.

Công trình ngổn ngang trên đường Lê Thánh Tôn (Ảnh: Trung Thi).

Lý do công ty này bị xử phạt hành chính là do thi công trên đường bộ đang khai thác không có bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, có rào chắn nhưng không đầy đủ theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, UBND phường Nha Trang cũng buộc nhà thầu đảm bảo các biện pháp an toàn khi thi công công trình theo đúng quy định; giữ cho lòng đường, vỉa hè sạch sẽ, gọn gàng, không để vật liệu, phế thải dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Dự án này hiện đã chậm tiến độ (Ảnh: Trung Thi).

Dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm trên đường Lê Thánh Tôn có vốn hơn 30 tỷ đồng, dài gần 1km. Dự án khởi công vào tháng 2, dự kiến hoàn thành ngày 20/8, nhưng đến nay công trường vẫn ngổn ngang, tiến độ ì ạch.

Thời gian qua, một số người đi qua khu vực dự án trượt ngã, bị thương vì nhà thầu không đảm bảo cảnh báo an toàn.