Khởi động đường kết nối đô thị Biên Hòa với cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 5/3, tại Đồng Nai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã dự lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 kết nối trung tâm đô thị Biên Hòa với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án xây dựng Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị. Việc đầu tư tuyến đường góp phần hình thành trục giao thông kết nối các đô thị ven sông Đồng Nai, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự khởi công dự án Hương lộ 2 (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân và diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Nai.

Tuyến đường có chiều dài hơn 9,4km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60m, với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng. Dự án được triển khai thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 573 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2, có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ khởi động dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương Lộ 2 (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, dự án xây dựng đường Hương lộ 2 là minh chứng cụ thể cho việc đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, ông Nguyễn Văn Út giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước tập trung cao nhất về nhân lực triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo đến ngày 2/9 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng. Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.

Xe cơ giới tại lễ khởi động dự án Hương lộ 2 sáng 5/3 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Nguyễn Văn Út, lễ khởi động dự án Bồi thường hỗ trợ tái định cư đường Hương Lộ 2 không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại; là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả để tuyến Hương lộ 2 sớm kết nối phát triển các đô thị ven sông Đồng Nai.