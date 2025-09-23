Bí thư Phú Thọ: Chuyển đổi số phải giúp người dân không phải đi lại nhiều

Ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ (Ban chỉ đạo), chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh này trong quý III và triển khai công tác quý IV/2025.

Ông Đặng Xuân Phong phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đức Hiền).

Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới đi vào vận hành và thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức chính quyền hai cấp với khối lượng công việc rất lớn, các nội dung, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu có hiệu quả tích cực. Nhiều cơ quan đã năng động, sáng tạo trong việc triển khai các ứng dụng số trong điều hành, giải quyết công việc.

Nổi bật là các nền tảng cơ bản phục vụ triển khai chính quyền số đã được chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện. Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử được triển khai tại 16 đơn vị cấp sở, 148 đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, với 28.226 tài khoản người dùng.

100% các cơ quan, đơn vị ở Phú Thọ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số, trong đó có 161.562 văn bản điện tử đến, 100.000 văn bản điện tử đi được phát hành trên Trục liên thông văn bản Quốc gia. Địa phương đã cung cấp hơn 2.000 thủ tục hành chính, trong đó 969 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và gần 1.200 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tính từ ngày 1/7 đến ngày 21/9 (theo cách tính mới) đạt gần 78,6%; số hồ sơ trực tuyến hàng ngày của tỉnh Phú Thọ thường xuyên ở mức 87-90%.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ Ngô Chí Tuệ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đức Hiền).

Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng cũng được chủ động đẩy mạnh, có nhiều điểm mới. Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy Phú Thọ luôn được bảo đảm, mạng thông tin diện rộng của Đảng, mạng Internet vận hành thông suốt, an toàn, kết nối từ Trung ương đến 100% xã, phường; vận hành hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến đa cấp, đã phục vụ 16 phiên họp trực tuyến tại Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, Phú Thọ đã phát triển các ứng dụng số như: Hệ thống theo dõi, giám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống quản lý giao nhiệm vụ; hệ thống gửi, nhận tài liệu họp thông qua quét mã QRCode, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Phú Thọ...

Theo kết quả đánh giá của Hệ thống giám sát Trung ương trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phú Thọ luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Kết quả giai đoạn 1, tỉnh Phú Thọ sớm đạt trạng thái xanh cấp tỉnh ngay trong tháng 7/2025, dẫn đầu cả nước về vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã từ ngày 23/7; 100% xã, phường đã đạt trạng thái xanh.

Giai đoạn 2, Phú Thọ đang là địa phương có kết quả tốt nhất cả nước, trong đó ở cấp tỉnh, khối Đảng đạt tỷ lệ gần 97%, khối HĐND đạt tỷ lệ 100%, khối UBND đạt tỷ lệ gần 97%; khối Mặt trận Tổ quốc đạt tỷ lệ trên 68,4%. Ở cấp xã, khối Đảng đạt hơn 90%, khối HĐND đạt 99%, khối UBND hoàn thành hơn 86% và khối MTTQ đạt 88,5%.

Trong quý IV, Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, quyết tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Song song với đó, tỉnh sẽ triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, “Học tập số”; tiếp tục phổ cập và nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Lấy các sản phẩm phục vụ người dân là tiêu chí để triển khai công việc

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua mới chỉ là bước đầu, cần có quyết tâm, quyết liệt cao hơn nữa.

Ông Phong mong muốn các cấp, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt, quyết liệt, đặc biệt là không chờ đợi và đưa ra mục tiêu cao, rõ ràng để phấn đấu tạo sự đột phá.

Các ngành, địa phương phải bám sát vào 3 đột phá của tỉnh liên quan tới đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là cải cách thủ tục hành chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng số. Từ đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư chuẩn hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp ngày càng hiện đại, hiệu quả, lấy các sản phẩm phục vụ người dân là tiêu chí để triển khai công việc.

Ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Đức Hiền).

Hoạt động chuyển đổi số phải đi vào thực chất, làm sao để không phụ thuộc vào địa giới hành chính, người dân không phải đi lại nhiều. Tập trung vào trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ dịch vụ công toàn trình, giảm thời gian cho các thủ tục.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng cơ chế, chương trình, đề án chính sách đầu tư đặt hàng, hợp tác cho lĩnh vực này. Ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng để thực hiện và thường xuyên tổ chức đánh giá an toàn thông tin đối với cơ sở dữ liệu, bảo đảm an toàn thông suốt cho cả hệ thống.

Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ được giao chỉ đạo ưu tiên nguồn lực tài chính bảo đảm tối thiểu dành 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tham mưu ưu tiên bố trí nhân lực, hợp tác chuyên gia, bảo đảm mỗi cơ quan đơn vị có cán bộ chuyên sâu về công nghệ thông tin cũng như quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống cơ sở...