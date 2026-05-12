Kho phế liệu bốc cháy ngùn ngụt ở TPHCM

Đến gần 9h ngày 12/5, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã khống chế được đám cháy xảy ra tại một kho phế liệu ở xã Bàu Bàng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày, tại vựa phế liệu ở xã Bàu Bàng (khu vực thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội kèm tiếng nổ. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan rộng khiến người dân không thể dập lửa tại chỗ. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã điều động khoảng 4 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai dập lửa.

Kho chứa phế liệu bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

Các chiến sĩ đã chia thành nhiều hướng, phun nước vào trong dập lửa, đồng thời ngăn không cho đám cháy lan sang nhà dân sát bên. Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng khiến nhiều vật dụng bên trong vựa phế liệu bị thiêu rụi. Căn nhà sát bên cũng bị ảnh hưởng do sức nóng của lửa. Theo người dân địa phương, ngoài kho phế liệu bị cháy, khu đất trên còn có một căn nhà.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra, thống kê.