Cháy nhà 4 tầng ở TPHCM

Ngày 7/4, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TPHCM).

Khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói cùng mùi khét bốc lên từ khu vực tầng 2 căn nhà nói trên. Phát hiện đám cháy, người dân tìm cách dập lửa đồng thời gọi báo lực lượng chức năng.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan (Ảnh: Hoàng Hà).

Theo nhân chứng, tầng trệt của căn nhà kinh doanh đồ uống. Thời điểm xảy ra cháy nhiều người bên trong căn nhà tháo chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm nhiều tài sản, vật dụng bên trong căn nhà bị hư hại, tường nhà bị ám khói đen.