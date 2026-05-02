Cháy nhà 5 tầng ở TPHCM, 3 người được cứu

Ngày 2/5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà dân trên địa bàn.

Hơn 9h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một căn nhà 5 tầng trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây. Phát hiện hỏa hoạn, người dân tìm cách dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát dùng thang giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong căn nhà bị cháy ở TPHCM (Ảnh: Văn Thanh).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo nhân chứng, căn nhà xảy ra cháy có tầng trệt kinh doanh thuốc Tây. Khi hỏa hoạn bùng phát, bên trong có khoảng 3 người mắc kẹt, trong đó có một cụ ông.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Trong đó, một người đàn ông bị kẹt trên tầng thượng được cảnh sát dùng thang đưa xuống đất. Đám cháy cũng được khống chế và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.