Khen thưởng người đàn ông trả lại 1 tỷ đồng được chuyển nhầm

Ngày 12/5, bà Hồ Thị Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Đal (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã có quyết định khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Duy Sáng (trú tại thôn 2, xã Ia Đal) cùng Trung tá Nguyễn Văn Phúc và Thượng úy Phùng Minh Tiến, cán bộ Công an xã Ia Đal, vì có thành tích trong nêu gương người tốt, việc tốt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Sáng cho biết sáng 7/4, anh phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng từ một người lạ chuyển vào lúc 21h ngày 6/4.

Lãnh đạo UBND xã Ia Đal trao giấy khen đến 2 cán bộ Công an xã Ia Đal (Ảnh: Công an xã Ia Đal).

Anh Sáng đã đến Công an xã Ia Đal trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh và trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh N.V.B. (SN 1984, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Công an xã Ia Đal sau đó phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ anh Sáng hoàn tất thủ tục trao trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh B..

Anh Sáng (bên trái) trả lại 1 tỷ đồng do anh B. (bên phải) chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Ia Đal).

“Số tiền 1 tỷ đồng đối với người dân vùng khó như tôi là rất lớn. Nhưng tôi nghĩ số tiền này không phải của mình nên nhanh chóng đến nhờ công an hỗ trợ trả lại. Khi trao trả xong, tôi thấy nhẹ người hẳn”, anh Sáng chia sẻ.