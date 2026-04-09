Bất ngờ nhận 1 tỷ đồng vào tài khoản, người đàn ông trình báo công an

Ngày 9/4, Công an xã Ia Đal (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đã hỗ trợ người dân hoàn trả 1 tỷ đồng được chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/4, ông N.D.S. (SN 1987, trú tại xã Ia Dal) bất ngờ phát hiện trong tài khoản cá nhân của mình nhận được 1 tỷ đồng từ một người lạ chuyển đến.

Ông S. (bên trái) đã hoàn thành việc trả lại 1 tỷ đồng do anh B. chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Ia Đal).

Sau khi rà soát các mối quan hệ, ông S. xác định đây là số tiền chuyển nhầm. Người đàn ông này đã đến trình báo Công an xã Ia Đal và nhờ hỗ trợ tìm chủ tài khoản để trả lại tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Ia Đal xác định chủ nhân tài khoản chuyển nhầm 1 tỷ đồng nói trên là ông N.V.B. (SN 1984, trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Trước sự chứng kiến của Công an xã Ia Đal, ông N.D.S. đã hoàn tất thủ tục chuyển trả 1 tỷ đồng cho ông B..