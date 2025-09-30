Khánh thành 2 dự án giao thông hơn 850 tỷ đồng ở Gia Lai

Ngày 30/9, tỉnh Gia Lai đã khánh thành 2 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 856 tỷ đồng, gồm: đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân và đường tránh ĐT633.

Các công trình này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là khu vực ven biển.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc đưa vào khai thác 2 công trình này sẽ hình thành trục giao thông huyết mạch, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội tại các khu đô thị, dịch vụ và vùng động lực ven biển.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân (Ảnh: Công Sơn).

Theo ông Thanh, đây là món quà ý nghĩa mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới, nhằm mục tiêu đưa Gia Lai trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực miền Trung.

Trong đó, dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân có tổng vốn đầu tư gần 520 tỷ đồng, dài gần 1,6km, đi qua phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đô thị với vận tốc 50km/h, nền đường rộng 20,5m gồm 4 làn xe, nổi bật với 2 cầu lớn là Nhơn Bình và Chợ Góc. Đây là đoạn tuyến quan trọng của đường ven biển (ĐT639) qua tỉnh Gia Lai, kết nối Quốc lộ 19 mới với vành đai trong Khu đô thị Diêm Vân.

Một trong 2 cầu lớn thuộc dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân (Ảnh: Doãn Công).

Dự án đường tránh ĐT633 đoạn từ Núi Ghềnh đến giao với đường ven biển ĐT639 có vốn đầu tư 336 tỷ đồng, dài hơn 3,5km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III với vận tốc 80km/h. Nền đường rộng 20,5m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Tuyến đường này sẽ tăng cường kết nối theo hướng Đông - Tây, liên kết với các tuyến ĐT633, ĐT639, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch.