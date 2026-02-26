Khai hội Xuân Yên Tử 2026, miễn phí tham quan đến 2028

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Khu di tích danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Đây là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai hội Xuân Yên Tử 2026 (Ảnh: Đ.X.).

Ngay từ sáng sớm, dòng người hành hương đã đổ về non thiêng trong không khí thành kính. Tiếng trống hội, tiếng chuông chùa vang vọng giữa núi rừng tạo nên không gian linh thiêng mở đầu mùa hội mới.

Lễ khai hội tái hiện không gian lễ hội xuân truyền thống với nghi thức rước kiệu do người dân địa phương thực hiện. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cử hành nghi thức chúc phúc đầu năm, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định Yên Tử từ lâu là điểm hội tụ linh thiêng, nơi du khách không chỉ lễ Phật cầu an mà còn tìm về cội nguồn lịch sử, tri ân tiền nhân.

Khoảnh khắc gióng trống, thỉnh chuông khai hội chính thức mở ra mùa lễ hội Xuân Yên Tử 2026. Sau đó, đại biểu và nhân dân tham gia khóa lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an và nghi thức đóng dấu thiêng Yên Tử.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Đ.X.).

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng Yên Tử không chỉ là tài sản của Quảng Ninh và Việt Nam mà còn của toàn nhân loại. Ông tin tưởng các giá trị nhân văn của Thiền phái Trúc Lâm sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần hòa bình, hòa hợp trong cộng đồng.

Mùa lễ hội năm nay ghi nhận nhiều điểm mới. Du khách được áp dụng chính sách thu phí tham quan 0 đồng đến hết ngày 31/12/2028, không bao gồm vé cáp treo. Khu di tích miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026 và mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách.

Ban Quản lý cũng đưa vào vận hành hệ thống AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn.

Tại Quảng trường Minh Tâm, phần hội diễn ra sôi động với múa rồng, lân, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian và không gian ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y. Chuỗi triển lãm Phật giáo Trúc Lâm, hội chợ OCOP và liên hoan ẩm thực vùng miền thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khai hội (Ảnh: Đ.X.).

Theo Ban Tổ chức, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, khu di tích đón khoảng 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai kế hoạch bảo vệ từ sớm. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, bến bãi và dọc tuyến hành hương, tăng cường phân luồng giao thông và phòng ngừa vi phạm.

Mùa hội Xuân Yên Tử 2026 vì vậy không chỉ là dịp hành hương đầu năm mà còn mở ra bước khởi đầu mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới tại Quảng Ninh.