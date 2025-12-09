Khách hàng bất ngờ khi tiền điện cao gấp 10 lần so với tháng trước

Ngày 9/12, Công ty điện lực tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp khách hàng kiểm tra phản ánh về việc tiền điện tăng đột biến, gấp khoảng 10 lần so với các tháng trước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Duy Hải (SN 1982, trú tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết gia đình anh đang thuê căn nhà của bà L.T.H., tại thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai.

Anh Hải choáng váng khi thấy hóa đơn tiền điện tăng gấp 10 lần so với các tháng khác (Ảnh: Chí Anh).

"Tôi thuê căn nhà được 7 tháng, giá thuê khoảng 1 triệu đồng/tháng, còn tiền điện thanh toán theo hóa đơn do điện lực phát hành", anh Hải chia sẻ.

Gần 7 tháng nay, anh Hải đều đóng tiền điện mỗi tháng 300.000-500.000 đồng. Tuy nhiên, tháng 10, tiền điện tăng lên 700.000 đồng.

Đến tháng 11, anh Hải choáng váng khi hóa đơn điện tiếp tục tăng bất thường, lên hơn 7 triệu đồng.

Theo anh Hải, gia đình sử dụng tủ lạnh, quạt hơi nước, 2 quạt điện, một số thiết bị sinh hoạt cơ bản. Trong tháng 10 và 11, gia đình có sạc bình ắc quy, sửa một số máy cơ khí nông nghiệp, dùng thêm ấm siêu tốc để đun nước tắm do thời tiết lạnh.

“Gia đình tôi từ Krông Pa lên đây thuê nhà để canh tác nông nghiệp nên hầu như ở ngoài rẫy nên không sử dụng điện đáng kể. Ngoài việc sinh hoạt gia đình, tôi có sửa chữa máy móc nông nghiệp, sạc bình ắc quy”, anh Hải nói.

Anh Hải (bên trái) đề nghị ngành điện kiểm tra lại công tơ và các thiết bị để làm rõ nguyên nhân hóa đơn tăng bất thường (Ảnh: Chí Anh).

Chị H.T.Đ. (SN 1992, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, con gái bà L.T.H.) cho biết khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 11 bất ngờ tăng vọt lên hơn 7 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với tháng trước, chị và người thuê nhà đều choáng váng.

Theo chị Đ., gia đình người thuê có sử dụng một số máy móc phục vụ nông nghiệp và dùng điện cho sinh hoạt hằng ngày. Do căn nhà cho thuê được lắp công tơ riêng nên anh Hải dùng bao nhiêu, chị đều thu lại đúng theo hóa đơn ngành điện thông báo.

Ông Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội quản lý điện Chư Prông, cho biết sau khi phát hiện sản lượng điện của khách hàng L.T.H. (chủ nhà anh Hải đang thuê) tăng bất thường, đơn vị đã nhiều lần liên hệ để kiểm tra. Tuy nhiên, căn nhà hiện được cho một người khác thuê lại nên việc quản lý sử dụng điện gặp khó khăn.

Theo ông Thành, khi thấy hóa đơn tăng gấp nhiều lần, khách hàng đã đề nghị kiểm tra. Qua kiểm tra, nhân viên điện lực phát hiện người thuê nhà sử dụng điện để sạc ắc quy, gia công cơ khí, sửa chữa máy móc và hệ thống điện có dấu hiệu rò rỉ từ máy bơm.

Đại diện Công ty điện lực tỉnh Gia Lai cho biết ngay khi nhận được phản ánh giá hóa đơn điện tăng bất thường, khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra hệ thống điện, đề nghị kiểm định công tơ.

Khi kiểm tra, Đội quản lý điện Chư Prông thấy gia đình anh Hải có sạc một số bình ắc quy (Ảnh: Chí Anh).

Ngoài việc phối hợp với gia đình rà soát, kiểm tra lại hệ thống điện sau công tơ, nếu gia đình yêu cầu điện lực tỉnh Gia Lai sẽ liên hệ với bên thứ ba để đánh giá lại các thiết bị, quy trình sử dụng điện để đảm bảo tính minh bạch.

Theo điện lực tỉnh Gia Lai, đơn vị đang tiếp tục làm việc chủ hợp đồng, người thuê nhà để kiểm tra kỹ hệ thống điện, thiết bị công suất lớn, các điểm rò rỉ cũng như đối chiếu chỉ số công tơ giữa các kỳ.