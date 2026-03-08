Khắc phục loạt biển báo tải trọng bị sơn đen bất thường ở Gia Lai

Ngày 8/3, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai), cho biết chính quyền địa phương đã khẩn trương khắc phục các biển báo cấm tải trọng 13 tấn trên tuyến đường ĐH21 qua địa bàn xã bị sơn đen.

Theo ông Tiến, sau khi phát hiện sự việc, các biển báo đã được làm sạch, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm đảm bảo người tham gia giao thông nhận diện đúng quy định tải trọng.

Trước đó, trên tuyến ĐH21 có 2 cây cầu đặt biển báo tải trọng 13 tấn đều bị bôi đen che phủ toàn bộ nội dung cảnh báo (Ảnh: Đức Minh).

Cùng với việc xác minh, điều tra vụ việc, UBND xã Hòa Hội cũng yêu cầu công an xã tăng cường tuần tra, giám sát trên tuyến ĐH21 để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, nhiều biển báo giới hạn tải trọng 13 tấn tại hai cống hộp và một cây cầu trên tuyến ĐH21, đoạn qua thôn Hội Vân (xã Hòa Hội), đã bị quét sơn đen phủ kín bề mặt. Tình trạng này khiến người tham gia giao thông không thể nhận diện mức tải trọng cho phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Biển cảnh báo tải trọng đã được khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu (Ảnh: Thành Tiến).

Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều xe ben phục vụ dự án tại Cảng hàng không Phù Cát thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, gây lo ngại về nguy cơ quá tải hạ tầng giao thông. Ngoài việc bị bôi đen, một số biển báo còn có dấu hiệu bị xô ngã bất thường.

Theo Công an xã Hòa Hội, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự. Trước Tết Nguyên đán, các biển báo tại tuyến đường này cũng từng bị bôi sơn đen. Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã khắc phục và khôi phục lại hiện trạng, nhưng chỉ sau thời gian ngắn tình trạng này tiếp tục tái diễn.