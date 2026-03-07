Công an xác minh loạt biển báo hạn chế tải trọng bị bôi đen

Ngày 7/3, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai), cho biết đã chỉ đạo công an địa phương phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ việc nhiều biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến đường ĐH21 qua địa bàn bị bôi sơn đen, làm nội dung cảnh báo không còn hiển thị rõ.

Nhiều biển báo giới hạn tải trọng trên tuyến ĐH 21 qua xã Hòa Hội bị phá hoại hai lần trong vòng một tháng qua (Ảnh: Đức Minh).

Theo ghi nhận, những ngày gần đây, nhiều biển báo giới hạn tải trọng 13 tấn tại hai cống hộp và một cây cầu trên tuyến ĐH21, đoạn qua thôn Hội Vân (xã Hòa Hội), bị quét sơn đen phủ kín bề mặt. Việc này khiến người tham gia giao thông không nhận diện được mức tải trọng cho phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an xã Hòa Hội cho biết đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng trên. Trước Tết Nguyên đán, các biển báo tại tuyến đường này cũng từng bị bôi sơn đen. Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã khắc phục, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Theo phản ánh của người dân, việc bôi đen biển báo có thể liên quan đến hoạt động của xe ben vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát.

Xe tải chở vật liệu phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát (Ảnh: Doãn Công).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết xe ben phục vụ dự án thường di chuyển trên tuyến ĐH21 trong tình trạng không tải, từ công trường đến các mỏ đất để lấy vật liệu. Sau khi lấy đất tại hai mỏ thuộc xã Hòa Hội và xã Hội Sơn, các xe di chuyển theo tuyến ĐT638 để quay lại khu vực sân bay Phù Cát.

Tuy nhiên, dù không chở hàng, tải trọng bản thân của nhiều xe ben vẫn vượt mức 13 tấn - mức cho phép qua các cầu, cống trên tuyến ĐH21, khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ dự án, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND xã Hòa Hội xem xét tạm tháo dỡ các biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến ĐH21, tạo điều kiện cho xe không chở hàng lưu thông đến các mỏ đất.

Trước đó, đơn vị này đã mời một tổ chức kiểm định độc lập đánh giá khả năng chịu tải của các cống hộp và cầu đang gắn biển hạn chế 13 tấn. Kết quả cho thấy các công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu tải và đơn vị kiểm định cũng đề xuất tháo dỡ các biển báo.

Trong buổi làm việc ngày 6/3, các đơn vị và địa phương liên quan đã thống nhất phương án tháo dỡ các biển báo trên.