Kết quả thi tuyển kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai

Ngày 13/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

Một phương án thiết kế Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai).

Ban tổ chức xác định 3 bài thi cùng đạt giải ba, gồm: bài thi mã số N868 của liên danh Nikken Sekkei Ltd - CDC - NAGECCO; bài thi mã số D088 của liên danh GMP International GMBH - VCC; bài thi mã số A175 của liên danh Encity - PT Studio Rancang Urban Selaras - Công ty CP Nhà Vui.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ nội dung quyết định này và quy chế thi tuyển đã được ban hành để thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, tháng 6/2025, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, với mục tiêu tìm kiếm thiết kế kiến trúc đồng bộ, hiện đại, mang bản sắc riêng.

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, địa điểm xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Sở Xây dựng, Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai có quy mô khoảng 105ha, được xây dựng trên nền Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên).

Trong đó, các công trình thi tuyển gồm khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh khoảng 21ha, chiều cao khoảng 20 tầng; khu đất xây dựng quảng trường khoảng 14ha; Trung tâm Hội nghị triển lãm khoảng 3ha.